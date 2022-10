Il sindaco: dirigenti ai convegni per portare la sinistra a palazzo. L’opposizione: faccia i nomi

Un comportamento descritto come «poco elegante», che ha finito per «confermare i nostri sospetti su qualche non sempre chiaro malfunzionamento della macchina amministrativa».

Parole scritte dal sindaco Pietro Fontanini sui social network, poi ripetute anche a voce, che hanno messo sotto accusa quei «dirigenti da poco pensionati e funzionari tutt’ora in servizio nell’amministrazione del Comune» protagonisti di incontri promossi dai «mille “cespugli” del centrosinistra» con l’unico scopo «di riportare la sinistra a palazzo D’Aronco».

Azioni legittime, ma che sono diventate motivo di critica da parte del primo cittadino nel momento in cui hanno coinvolto dipendenti da poco in pensione, che hanno ancora in essere collaborazioni a titolo gratuito con l’ente, o funzionari in servizio.

Fontanini non ha citato nessuno direttamente, ma non è stato difficile capire che nel mirino c’erano l’ex dirigente Lorenzo Agostini e il dipendente Alessandro Tesolat.

Se il primo mercoledì sera è stato protagonista dell’incontro organizzato dall’associazione Illumina, intervenendo sul bilancio comunale, il secondo ha promosso qualche giorno prima un evento per conto di Coesis.

Appuntamenti per cui è bastata la presenza dei probabili candidati a sindaco del centrosinistra, Alessandro Venanzi e Alberto Felice De Toni, per scaldare gli animi.

E se Agostini e Tesolat hanno preferito non commentare («non mi sento chiamato in causa dalle parole del sindaco», si è limitato a dire Tesolat), Fontanini ha fornito qualche elemento in più per chiarire il suo pensiero: «Non ho voluto sollevare polemiche, mi sono limitato a rilevare un fatto.

Un dipendente pubblico – ripete il sindaco – non può parlare male dell’amministrazione per cui lavora, va contro la deontologia. Non ci sarà alcuna comunicazione ai dipendenti, basta ciò che ho scritto sui social».

Sceglie di restare fuori dalla contesa l’assessore comunale al Personale, Fabrizio Cigolot, mentre interviene a gamba tesa il capogruppo di Prima Udine, Enrico Bertossi, che ha presentato un’interrogazione sulla vicenda.

«Dalle parole del sindaco emerge il sospetto che alcuni dirigenti e funzionari del Comune abbiano commesso dei reati o perlomeno delle gravi mancanze disciplinari, quindi gradirei sapere da lui i nomi delle persone chiamate in causa – dice Bertossi –. Affermazioni che gettano dell’inutile discredito su dirigenti, funzionari e dipendenti dell’amministrazione comunale, ivi compresi quelli assunti o promossi da questa giunta, pur essendo stati candidati con il partito del sindaco o parenti stretti di suoi componenti».

Per il capogruppo del Pd Venanzi, Fontanini «cerca colpevoli per le sue mancanze e le sue inefficienze», mentre il capogruppo di Innovare, Federico Pirone, sostiene: «Il primo cittadino è nervoso per i risultati modesti del suo quinquennio e scarica le proprie responsabilità sui dipendenti».

Pierenrico Scalettaris, esponente di Azione, invita il sindaco a fare «nomi e cognomi depositando un esposto in Procura o alla Corte dei Conti».

«Altrimenti si tratta soltanto di un tentativo per nascondere i suoi fallimenti dietro ad affermazioni calunniose. Ammesso – aggiunge Scalettaris – che ciò che dice sia vero, se ne accorge dopo quattro anni e mezzo? E in questo lasso di tempo, chi doveva controllare, dov’era?

Gli assessori al Personale, Silvana Olivotto prima, Fabrizio Cigolot poi, e il segretario generale, perché non sono mai intervenuti se funzionari pubblici boicottavano la giunta? Il sindaco si assuma la responsabilità di ciò che dice».

Diversa la lettura del consigliere di Fi, Giovanni Govetto: «C’è un problema di opportunità, e in questa vicenda la parte lesa è l’istituzione Comune, che rischia di essere screditata per i comportamenti del suo personale».

Paolo Ermano, l’organizzatore della serata alla quale ha preso parte Agostini, chiude invece così: «Dispiace sia finita in questo modo, con una frizione tra la giunta e gli uffici comunali». —

