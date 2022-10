Torna Alig, la due giorni della Fiera del Lavoro: presenti 80 imprese e 890 offerte

Saranno 80 le imprese pronte a offrire 890 posti di lavoro durante ala due giorni della Fiera del Lavoro promossa da Alig, l’Associazione dei laureati di ingegneria gestionale dell’Università di Udine. Un appuntamento che quest’anno diventa maggiorenne, raggiungendo le 18 edizioni. Le date da segnare in agenda sono quelle dell’11 e del 12 novembre: il primo giorno i colloqui con le imprese si terranno online, il secondo in presenza, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine.

La presentazione è avvenuta giovedì mattina a palazzo Maseri, alla presenza del presidente di Alig, Marco Sartor, del magnifico rettore Roberto Pinton, dell’assessore regionale all’Istruzione Alessia Rosolen e dei sindaci di Faedis e Palmanova, Claudio Zani e Giuseppe Tellini. «Abbiamo deciso anche la modalità online per venire incontro alle preferenze di alcune imprese e per garantire massima riservatezza soprattutto per i candidati con profili più maturi - ha chiarito Sartor -. Siamo davvero orgogliosi del numero di aziende partecipanti mai così alto nemmeno nel periodo pre-pandemia». Per partecipare basta seguire le indicazioni presenti sul sito www.alig.it, caricando il proprio curriculum e scegliendo le aziende con cui confrontarsi. Ce ne sono di ogni settore, dalla grande distribuzione alle nuove tecnologie.

Tra i graditi ritorni di questa edizione, il talk show condotto dal vicedirettore del TG5, Giuseppe De Filippi, sabato alle 17, con interviste a una serie di personalità del Fvg per analizzare il fenomeno sempre più diffuso delle dimissioni dal posto di lavoro. Alle 18.30 al Teatrone sarà protagonista Paolo Bonolis, che si farà intervistare dai ragazzi del Messaggero Veneto Scuola. Qui ci sarà modo anche di ricordare la figura dell’ex direttore di Messaggero Veneto e Il Piccolo, Omar Monestier, scomparso lo scorso primo agosto. Lui che si è sempre dimostrato vicino alla Fiera del Lavoro nel corso degli anni.

Alle 19.30 happy hour con i prodotti made in Friuli provenienti da Faedis. «Alig - ha detto l’assessore Rosolen - è stata pioniera nella sua missione: ha avuto la capacità di relazionarsi con imprese e con istituzioni, ha fatto incontrare domanda e offerta di lavoro sulla base delle competenze e ha trattato il lavoro come il fulcro della crescita della comunità».

Per il rettore Pinton, «La rete che Alig ha creato è uno strumento fondamentale per l’inserimento nel mondo del lavoro e rappresenta un’opportunità non solo per i laureati in ingegneria, ma per quelli di tutte le facoltà». Nota finale, ogni azienda partecipante premierà un ragazzo scelto durante i colloqui regalandogli un giro in elicottero sopra load città stellata di Palmanova.