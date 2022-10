Cinquecento luci sfilano in silenzio a Pordenone: ecco le immagini della marcia della pace

Un corteo silenzioso, illuminato da 500 candele, un solo striscione, una preghiera, pur da credo diversi, comune: «Pace nel mondo". Pordenone ha ospitato ieri sera la marcia della pace promossa dalla diocesi di Concordia-Pordenone. Ad aprire il corteo silenzioso, in piazzetta Cavour, uno striscione ? «Insieme per la pace" ? accompagnato da due colombe. Con il vescovo Giuseppe Pellegrini, il prefetto Domenico Lione, i vertici di questura, guardia di finanza e carabinieri, una nutrita pattuglia di amministratori, tra cui Andrea Cabibbo per Pordenone, e ancora fasce tricolori di Spilimbergo, Zoppola, Roveredo in Piano, San Giorgio della Richinvelda, San Vito al Tagliamento, Clauzetto, Cordovado, Fiume Veneto (Videoproduzioni Petrussi)

01:32