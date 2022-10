Sarà inaugurato sabato 3 dicembre in piazza San Pietro il presepe in legno realizzato a Sutrio per il Natale 2022 assieme all’albero di Natale che proviene da Rosello in Abruzzo.

La cerimonia sarà presieduta dal cardinale Fernando Vérgez Alzaga, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, alla presenza di suor Raffaella Petrini, segretario generale dello stesso Governatorato.

Al mattino, le delegazioni di Sutrio, di Rosello e del Guatemala, dal quale giungerà la Natività che sarà allestita nell’Aula Paolo VI, saranno ricevute in udienza da Papa Francesco per la presentazione ufficiale dei doni.

La segreteria di Stato vaticana ha scelto infatti i maestri artigiani carnici, scultori e artisti all’opera da tempo, per la realizzazione del presepe che, come da tradizione natalizia, viene allestito nel cuore del Vaticano. Il significativo e importante incarico verrà preceduto da un percorso di avvicinamento con l’iniziativa denominata “Aspettando il presepe in Piazza San Pietro 2022”.

Dal 28 ottobre al 26 novembre nelle città del Friuli Venezia Giulia verrà allestita la Natività con figure realizzare in legno, ideate da Stefano Comelli con la collaborazione fotografica di Ulderica Da Pozzo.