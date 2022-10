L’ex Udinese Pablo Marì operato dopo l’aggressione al Carrefour: ci vorranno almeno due mesi per tornare a giocare

È stato operato ai muscoli della schiena all'ospedale Niguarda, dove è ricoverato da ieri sera, l’ex difensore dell’Udinese Pablo Marì, accoltellato al supermercato Carrefour di un centro commerciale di Assago, nell'hinterland di Milano.

Milano, uomo accoltella 5 persone in un supermercato: i rilievi dei carabinieri

Marì resterà in osservazione per due o tre giorni prima delle dimissioni. Per il ritorno in campo ci vorranno almeno due mesi. "Siamo tutti qui vicino a te e alla tua famiglia, ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare, sei un guerriero e guarirai presto!", è il messaggio del Monza al giocatore.

Tanto affetto anche da Udine. Ieri sera, infatti, Gerard Deulofeu ha postato una foto con Pablo Marì su Twitter. Un cuore e le mani giunte in preghiera. Poco prima un messaggio: “T’estimo molt Pablo”, “Ti voglio molto bene, Pablo”.



Il ruolo di Pablo Marì al Monza

Leader della difesa, uomo spogliatoio, benvoluto da tutto il gruppo, Pablo Marì è arrivato in Brianza quest’estate in prestito — con obbligo di riscatto in caso di salvezza — dall’Arsenal, club proprietario del cartellino. I londinesi avevano già lasciato partire il giocatore spagnolo nel gennaio scorso prestandolo all’Udinese che però a fine campionato non lo ha riscattato. Così il neo-promosso Monza gli ha concesso una chance: non solo il difensore ha ripagato la fiducia risultando uno dei migliori in campo, ma ha anche segnato un gol allo Spezia.



Il sostegno dei compagni di squadra e dal mondo del calcio

I compagni, scioccati, avrebbero voluto raggiungere Pablo all’ospedale per mostrare affetto e vicinanza ma la società ha dissuaso i giocatori per evitare assembramenti. «Caro Pablo, siamo tutti vicino a te e alla tua famiglia. Ti vogliamo bene, continua a lottare come sai fare. Sei un guerriero e guarirai presto», è il messaggio affidato ai social dall’ad Galliani. «Il bimbo era seduto nel carrello — prosegue l’ad —. Pablo mi ha detto di aver sentito all’improvviso un colpo alla schiena. Ha anche due punti alla bocca per la ferita riportata durante la colluttazione. Un episodio sconvolgente per Milano».

Silvio Berlusconi, venuto a conoscenza del terribile episodio, ha chiesto informazioni a Galliani e a Palladino. In serata sono arrivati gli incoraggiamenti via social dell’Arsenal, dell’Udinese, del Milan e di Lorenzo Casini, presidente della Lega di A. «Ho avuto suerte», l’amara riflessione di Pablo. Alla fine per lui, che è ancora in ospedale, sono 32 i giorni di prognosi: i medici hanno riscontrato, oltre alla ferita alla spalla, una frattura nasale e una ferita lacerocontusa al labbro.

Il saluto dal Friuli

Tanti i messaggi di affetto e vicinanza per il calciatore, anche dal Friuli: «Assurdo quanto successo ad Assago – ha scritto su Twitter il direttore tecnico dell’Udinese, Pierpaolo Marino –. Vicino a Pablo e alla sua famiglia: ti vogliamo bene».



Marì ha collezionato 15 presenze (mettendo a segno due reti) con la maglia delle zebrette: arrivato a gennaio in prestito dall’Arsenal, è presto diventato uno dei punti di forza della retroguardia bianconera. A fine stagione è tornato ai Gunners, che l’hanno girato negli ultimi giorni di mercato al Monza.

L’accoltellamento al supermercato

Intanto si cerca di far chiarezza su quanto accaduto nel supermercato Carrefour di Assago, proprio alle porte di Milano, dove ha perso la vita un dipendente e cinque persone (tra cui Marì) ferite.

Secondo una ricostruzione, l’aggressore – che aveva un problema di depressione ed era stato sottoposto a un trattamento sanitario obbligatorio – avrebbe afferrato un coltello dagli scaffali del supermercato e avrebbe accoltellato le persone, scegliendole a caso.

Altri clienti lo avrebbero poi fermato, consegnandolo ai carabinieri. Sono apparse subito gravissime le condizioni di un dipendente del Carrefour, sulla trentina, ferito al torace e all’addome: in arresto cardiocircolatorio all’arrivo del personale sanitario, è morto all’ospedale Humanitas di Rozzano.