Udine, nuova biblioteca alla Alberti dedicata alla maestra Orietta

La scuola primaria Alberti ha una nuova biblioteca, intitolata ieri alla maestra Orietta Piva, mancata nel gennaio 2020 a 57 anni. Una maestra che, al solo nominarla, gli occhi si riempiono di lacrime, come ha riferito la collega Enza La Tona.«Sarai per sempre la mia maestra. Io per te non uno dei tanti, ma unico e speciale, come tutti quanti» recita la targa affissa sulla porta della biblioteca, collocata al piano terra della scuola. (Intervista di Laura Pigani)

01:16