La banda degli infissi in due abitazioni: magro il bottino, notevoli i danni

Ancora furti nel comune di San Giovanni al Natisone. Nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 ottobre la banda degli infissi ha preso di mira altre due abitazioni, in via Nazionale e in via Zorutti.

Il modus operandi è sempre lo stesso. I ladri girano un infisso con un trapano e utilizzando un pezzo di ferro riescono ad aprire le finestre dall'esterno. In via Zorutti i malviventi hanno portato via circa 60 euro in contanti con un danno agli infissi che ammonta a circa 1000 euro.

In un'altra abitazione con annessa azienda agricola sono entrati in casa e hanno rubato 150 euro in contanti. Poi sono fuggiti senza lasciare alcuna traccia. Anche in questo caso il danno agli infusi supera i 1000 euro. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.