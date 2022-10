Pd, l’assemblea ha eletto Liva nuovo segretario regionale

Renzo Liva, 68 anni, ex consigliere regionale, udinese residente a Roveredo in Piano, comune del Pordenonese di cui è stato consigliere, vicesindaco e sindaco, è il nuovo segretario regionale del Partito democratico. Una nomina pro tempore nell’attesa di un congresso posto regionali 2023.

Liva è stato eletto sabato 29 ottobre, a Palmanova, dall’assemblea dem del Friuli Venezia Giulia presieduta dall’ex parlamentare Tamara Blazina. I votanti, fa sapere il partito, erano 100.

Liva ha raccolto 45 preferenze, la candidata Chiara Da Giau, consigliera regionale in carica, è salita a quota 33. Si sono contate una scheda bianca e una nulla.

Nella sua relazione, il neo segretario ha confermato che in vista delle Regionali il centrosinistra dovrà costruire un’alleanza quanto più ampia possibile, 5 Stelle compresi. In assemblea non si è però parlato di modalità e tempi per il candidato anti-Fedriga.