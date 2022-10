Si scontra con un’auto e cade a terra, grave motociclista

Versa in gravi condizioni un uomo di mezza età che, nella prima serata di venerdì 28 ottobre, attorno alle 21.30, è rimasto coinvolto in un incidente stradale accaduto a Tolmezzo, in via Gortani.

Per cause al vaglio delle forze dell'ordine, mentre si trovava in sella a una motocicletta si è scontrato con una vettura. È rovinato a terra riportando lesioni molto serie.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da Tolmezzo e l'elisoccorso. L'uomo è stato poi trasportato con l'ambulanza, con a bordo l'equipe dell'elisoccorso, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco.