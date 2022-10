Udinese, occhio alle trappole: non sempre i bianconeri hanno macinato punti con le ultime della classe

C’è stato un periodo in cui tutte le squadre che venivano al Friuli dovevano pagare la “tassa Di Natale”, ovvero partire con un gol di svantaggio. In quegli anni l’Udinese in casa con le piccole raramente sbagliava un colpo. Calato il rendimento e poi ritiratosi Totò, la storia è cambiata.

Ci sono state stagioni in cui i bianconeri contro le squadre di bassa classifica – in alcuni casi erano dirette concorrenti – facevano tanta fatica a far e punti.

Nella tabella abbiamo preso in esame gli ultimi otto campionati per vedere quanti punti, sui 18 disponibili, l’Udinese ha messo assieme con le squadre che a fine stagione sono retrocesse per capire la tendenza, ora che Pereyra e compagni se la vedranno nei prossimi tre turni rispettivamente con Cremonese, Lecce e Spezia, formazioni che navigano tra l’ultimo e il quint’ultimo posto.

Ebbene, il miglior rendimento contro le squadre che poi a fine stagione sono scese di categoria lo ha avuto l’Udinese allenata da Gigi Delneri che fece bottino pieno sia con Pescara (3-1 all’esordio casalingo del tecnico di Aquileia e stesso punteggio all’Adriatico) e Palermo e strappò un pari con l’Empoli (i tre punti dell’andata in realtà l’Udinese li fece con Iachini).

Nelle due stagioni di gestione Gotti la squadra bianconera ha messo assieme rispettivamente otto e undici punti. Il cammino è stato condizionato da sconfitte evitabili (0-1 in casa con il Brescia con Tudor al comando) e tonfo casalingo con il Lecce alla penultima giornata a salvezza già centrata, ma anche quello in casa con il Benevento della stagione ’20-’21, gara condizionata, tanto per cambiare, da un clamoroso gol fallito sullo 0-0 da Lasagna.

La tendenza è migliorata lo scorso anno con l’avvento sulla panchina bianconera di Cioffi che ha messo assieme 14 punti su 18: bottino pieno per il tecnico toscano (addirittura con doppia goleada di fronte al Cagliari: (0-4 e 5-1) e con il Venezia (in realtà fu con Gotti in panchina il 3-0 dell’andata).

Con la terza retrocessa, il Genoa, sono arrivati due 0-0 quasi in fotocopia con l’Udinese di Gotti al Friuli e di Cioffi a Marassi che forse hanno offerto le rispettive peggiori prestazioni dello scorso campionato.

C’è stato, però, di peggio. Per esempio Stramaccioni, che aveva avuto una partenza lampo come Sottil, lasciò tantissimi punti per strada nel girone di ritorno perdendo sui campi delle ultime della classe: quasi in fotocopia l’1-0 subito a Cesena con quello incassato a Parma, poi arrivò all’ultima giornata la sconfitta per 4-3 a Cagliari.

E non è che andò molto meglio la stagione successiva con il tandem Colantuono-De Canio. A pesare nel bilancio la doppia sconfitta con il Carpi all’ultima giornata dei due gironi. Ecco, proprio quella partita sia da monito. Anche se, va detto, l’Udinese di oggi appare tutta un’altra squadra rispetto a quella di allora.