Caro bollette, a Pertegada l'aperitivo si fa a lume di candela

A Pertegada al bar Da Poianella l’aperitivo si fa a lume di candela. Un’idea che di questi tempi, oltre che originale e intrigante per gli chi frequenta il locale, si rivela una valida opzione per affrontare il problema del caro bollette. ll titolare, Franco Poianella, è partito quasi per caso, con questa iniziativa, e sta riscuotendo molti apprezzamenti (videoproduzioni Petrussi).

01:22