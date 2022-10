Entra nel cortile del ristorante e ruba una bici elettrica da tremila euro: ripreso dalla

Una costosa bicicletta elettrica scompare dal cortile di un locale del centro e la polizia la ritrova in Borgo stazione. È successo tutto nel giro di qualche ora, tra la serata di sabato 29 e domenica 30 ottobre. Tra l’altro, i proprietari della due ruote avevano offerto mille euro come ricompensa a chiunque fosse riuscito a fargliela riavere.

Il furto, come spiega il titolare del ristorante pizzeria Concordia di piazza Primo Maggio, Luigi Acampora, è avvenuto sotto “l’occhio elettronico” di una delle telecamere installate all’interno del ristorante.

«Grazie alla videosorveglianza – racconta –, mi sono accorto subito di ciò che stava capitando. Infatti, un ragazzo, a volto scoperto, era entrato nel cortile, aveva preso la bicicletta elettrica Smart (che ha un valore di circa tremila euro) e si era allontanato in fretta. Ho cercato di inseguirlo, ma non sono riuscito a raggiungerlo. Quella bicicletta era stata regalata a mio figlio solo tre giorni prima e, naturalmente, quando lui ha saputo del furto, è rimasto molto male. Di qui la decisione di fare l’appello su Facebook. Proprio oggi, però – ha precisato Acampora domenica sera -, mi è arrivata una comunicazione della Questura alla quale mi ero rivolto per denunciare l’accaduto. A quanto pare, hanno ritrovato la bicicletta in Borgo stazione e forse hanno individuato anche il presunto responsabile del furto. Domani andrò nei loro uffici a constatare il tutto».