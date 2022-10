la storia

Non fa in tempo ad andare in ospedale e partorisce in casa: il papà americano guidato al telefono dall’interprete

I neo genitori, entrambi cittadini statunitensi, hanno chiamato il numero unico d’emergenza 112 per avere supporto e gli infermieri della Sores, cui è stata immediatamente passata la chiamata, hanno guidato al telefono la giovane donna, 26 anni, e il papà, nelle manovre per far venire alla luce la bambina

Bruno Oliveti