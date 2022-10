Partorisce in casa: neo genitori guidati al telefono dagli infermieri della Sores

Aveva fretta di nascere una bambina venuta alla luce in una abitazione di Aviano. Visto il parto imminente, mamma e papà non sono riusciti a raggiungere l'ospedale autonomamente e hanno chiamato il Nue112 per avere supporto.

Gli infermieri della Sores hanno guidato al telefono la giovane donna, di 26 anni, e il papà, nelle manovre per far venire alla luce la bambina, mentre un'ambulanza stava raggiungendo velocemente la casa, luogo del lieto evento.

I genitori, cittadini stranieri, sono stati guidati al telefono dagli infermieri della Sores grazie a un traduttore che li ha assistiti in ogni momento.

Il servizio di traduzione risulta fondamentale non solamente in questa felice occasione, ma in qualsiasi momento una persona in difficoltà che non parla la nostra lingua chiami il Nue112. L'equipe sanitaria dell'ambulanza ha poi trasportato la mamma e la bambina all'ospedale, entrambe stanno bene. La gravidanza era giunta a regolare termine.