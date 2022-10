Udine, scontro tra camion e un’auto: un ferito

Scontro tra un'auto e un camion in viale Palmanova, sulla rotatoria all'altezza di via Melegnano nel primo pomeriggio di domenica, 30 ottobre.

Per cause da accertare i due mezzi si sono scontrati: la persona seduta sul lato passeggero dell’auto è stata trasportata in ambulanza in ospedale per degli accertamenti. Sul posto i vigili del fuoco di Udine e gli agenti della polizia locale.