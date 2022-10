Colto da infarto, chiede aiuto: salvato dal personale dell’elisoccorso e di un’ambulanza

Un uomo che stava camminando lungo una pista forestale nei boschi di Ampezzo, nella zona di Passo Pura, ha accusato – lunedì 31 ottobre – un forte dolore toracico. Si trattava di un principio di infarto.

È riuscito a chiamare aiuto da solo, poiché in quel momento non c'erano persone con lui. Ha avvisato anche un parente che ha cercato di raggiungerlo con un suo mezzo.

Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio dell'elisoccorso e un'ambulanza proveniente da Ampezzo. L'uomo è stato preso in carico dal personale sanitario ed è stato trasportato in volo, in codice giallo, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

La tempestività degli interventi coordinati dagli infermieri della Sores ha permesso a questa persona di avere salva la vita.