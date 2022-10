Furti nelle abitazioni in centro a Pordenone, la polizia trova i ladri in un B&B: due arresti

PORDENONE. Dei veri e propri esperti in scasso e intrusione nelle case, capaci di colpire a ripetizione anche nel centro di Pordenone. un carriera criminale, tuttavia, al quale gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorsi pubblico (Squadra Volante) e della locale Squadra Mobile hanno messo fine nella nottata di domenica 30 ottobre, quando hanno sottoposto a fermo, per il reato di furto aggravato e ricettazione in concorso, C. K. 25enne e K. M, 27enne, entrambi cittadini albanesi, trovati in possesso di refurtiva frutto di furti in abitazione consumati nella città di Pordenone.

Un risultato frutto dell’intesa e mirata attività di indagine volta alla prevenzione e repressione ai furti in abitazione verificatisi nei giorni scorsi in quartieri centrali del capoluogo pordenonese, attuando specifici controlli alle attività ricettive ove alloggiavano regolarmente, cittadini extracomunitari: e proprio in un noto B&B della città è stata focalizzata l’attività di indagine, da dove emergeva dai registri la presenza di cittadini albanesi.

In tale contesto i poliziotti della “Squadra Volante” intervenuti per un controllo hanno rinvenuto all’interno di una camera occupata dai due cittadini albanesi numerosi articoli di abbigliamento e di pelletteria, le cui caratteristiche evidenziavano da subito la provenienza furtiva.

I soggetti, identificati, sono stati sottoposti al fermo di indiziato di delitto, essendo rinvenuti a carico dei medesimi numerosi elementi di responsabilità nei reati di furto aggravato e ricettazione.

Su disposizione della locale Procura della Repubblica, che ha indirizzato l’attività d’indagine, entrambi i soggetti sono stati associati presso la casa circondariale di Udine, a disposizione del pubblico ministero procedente.