La casa di riposo si trasforma in una passerella: con “Nonne alla moda” sfilano ospiti e dipendenti

PORDENONE. Un pomeriggio a dir poco originale. È quello organizzato a Casa Serena, dove la grande protagonista sarà la moda autunno-inverno, con in passerella modelle d'eccezione: a sfilare saranno infatti le operatrici e le signore residenti nella struttura pordenonese.

Un momento fashion, ma che per gli organizzatori vuole essere anche e soprattutto un modo elegante e simpatico per l'Asp Umberto I di Pordenone di riaprire le porte della Casa di riposo di via Revedole alla cittadinanza, dopo le restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria legata al Covid.

Una prima volta assoluta per un evento che è stato simpaticamente ribattezzato "Nonne alla moda – Casa Serena Fashion Week", in programma sabato 5 novembre, alle 16, nel grande salone della struttura residenziale.

L'iniziativa è nata da una idea delle operatrici in collaborazione con la stilista pordenonese Cinzia Cibin, in arte "Lacibi": suoi i capi originali che verranno indossati in passerella. Una trentina i modelli.

L'invito a far parte del pubblico della sfilata è rivolto a familiari, amici, volontari, ma anche ai cittadini: per l'accesso in struttura bisognerà esibire il Green pass e indossare la mascherina Ffp2.

L’entusiasmo in Casa Serena è palpabile, non solo tra gli organizzatori: «Sarà un pomeriggio all'insegna della moda contemporanea in un contesto intergenerazionale alla presenza di residenti, operatori e volontari della Casa di riposo. L'iniziativa ha lo scopo di riaprire la struttura al territorio dopo lunghe chiusure dovute al periodo pandemico. Fondamentale è stato l'incontro con la giovane stilista pordenonese, Cinzia Cibin, che ha accolto immediatamente e con entusiasmo la proposta di presentare le sue creazioni artigianali in un contesto così originale».

L'Asp Umberto I punta in questo modo ad "abbattere" lo stereotipo che caratterizza spesso le case di riposo, identificandole come luoghi conservativi e convenzionali, e rompe gli schemi dando la possibilità agli anziani di emergere con la loro personalità e in piena libertà. Ad accompagnare la sfilata ci sarà una colonna sonora coinvolgente, mentre in chiusura dell'evento verrà offerto un rinfresco.

Non sarà, comunque, l'ultima sfilata ospitata dall'Asp Umberto I. Gli operatori hanno già manifestato l'intenzione di riproporre l'evento in primavera e all'aperto, con una nuova collezione e su una nuova passerella: la scalinata esterna di Casa Serena.