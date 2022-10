Motociclista sbalzato di sella per dieci metri dopo lo scontro con un’auto

Lunedì 31 ottobre, a Gemona, in via Glesiute, per cause in corso di accertamento si è verificato un incidente stradale che ha visto coinvolti una auto e una moto.

La persona che viaggiava in sella alla due ruote è stata sbalzata per 10 metri e ha riportato serie lesioni. Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'equipaggio di una automedica proveniente da Udine.

La persona in sella alla moto è stata trasportata in codice giallo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sul posto anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per rilievi e accertamenti.