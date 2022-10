Udine, la vigilanza dell’esercito tra Borgo Stazione e via Cividale. Il prefetto: «Pronti a intervenire in caso di necessità»

Vigilanza sulle ventiquattro ore, con un mezzo dell’Esercito a fare la spola tra Borgo stazione e via Cividale. È cominciato nella notte tra domenica 30 e lunedì 31 ottobre, a Udine, l’attività supplementare di monitoraggio del territorio disposta dal prefetto Massimo Marchesiello e dal questore Alfredo d’Agostino, richiesta a gran voce da istituzioni e cittadini dopo il ripetersi di episodi di microcriminalità tra il quartiere delle magnolie e l’ex struttura militare di via Cividale, che ospita circa seicento richiedenti asilo.

Udine, troppa violenza in Borgo stazione: arriva l’esercito per garantire la sicurezza Christian Seu 20 Ottobre 2022 Il pianoChristian Seu



I militari della Brigata Ariete hanno iniziato questa mattina il controllo dinamico del territorio: quattro i turni da sei ore sui quali è articolata l’attività, con la camionetta che si muove tra i due punti sensibili.

Più sicurezza in Borgo stazione e in via Cividale: il Comune di Udine chiede aiuto all’esercito alessandro cesare / anna rosso 20 Ottobre 2022 Controlli in cittàalessandro cesare / anna rosso



“Abbiamo accolto le istanze dei cittadini - spiega il questore, confermando l’avvio dei controlli -. Questo tipo di servizio ci consente di avere un ulteriore contributo d’attenzione sul territorio, essendo i militari in contatto costante con le centrali operative delle forze dell’ordine, pronte a intervenire in caso di necessità”. Per d’Agostino, l’attività di monitoraggio dei militari “è anche una questione di percezione della sicurezza”.