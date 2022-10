Lapidi e fantasmi nel giardino di casa: festa di Halloween tra scherzetti e dolcetti

Ragnatele e ragni giganti che invadono terrazzini e finestre, nel giardino un cimitero con inquietanti tombe, lapidi e teschi, ma anche fantasmi, zombi e paurosi scheletri che vagano e cercano di entrare nella palazzina. Sembrerebbe il set cinematografico di un film dell’orrore, invece si tratta dell’allestimento di un condominio per la notte più spaventosa dell’anno: quella di Halloween. L’opera è frutto dell’immaginazione della famiglia Lodolo e si può ammirare in via Valcellina, a Udine (videoproduzioni Petrussi).

01:40