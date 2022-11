Addio al colonnello Francesco Ottoni, ufficiale dalle alte qualità morali: aveva 73 anni

Se ne è andato all’età di 73 anni, nel reparto di Rsa del presidio sanitario cividalese, il colonnello Francesco Ottoni, che risiedeva nella città ducale da oltre mezzo secolo.

Malato da tempo, il colonnello Ottoni si è battuto fino all’ultimo con coraggio e grande tenacia, caratteristiche che lo hanno sempre contraddistinto – testimonia chi lo conosceva – nel corso della sua vita, tanto in ambito professionale, quanto nella vita privata.

«Un ufficiale dalle alte qualità morali», lo ricorda l’Assofante di Cividale, dipingendo il ritratto di una persona ricca di doti e capace di trasmettere energia e anche positività.

Ufficiale di complemento del 68esimo Corso Auc, nel 1969 Ottoni – che lascia la moglie Rita e due figlie, Maila ed Erica – fu destinato alla caserma Francescatto, al tempo sede del 76esimo Reggimento Fanteria Napoli.

Si fece subito notare per le sue spiccate capacità organizzative, tanto che nella fase di riorganizzazione dell’esercito gli fu affidato il comando della Compagnia Comando e Servizi del Reggimento; successivamente assunse la guida della Prima Compagnia meccanizzata.

Ottoni partecipò attivamente alle operazioni di soccorso della popolazione friulana a seguito del terremoto del 1976.

Nel 1980, poi, si distinse per la qualità della “performance”, allo stadio Friuli di Udine, di una compagnia di formazione da lui preparata nell’addestramento formale sincronizzato.

Nel 1989 Francesco Ottoni assunse l’incarico di aiutante maggiore del ristrutturato 76esimo Napoli e due anni più tardi, in tale veste, si recò con il Reggimento in Turchia per partecipare a una importante esercitazione in cooperazione con unità degli eserciti americano e turco.

Ottoni mantenne il ruolo fino allo scioglimento del corpo militare, avvenuto nel 1997: a quel punto fu trasferito all’Ottavo Reggimento logistico di manovra Carso, di stanza alla caserma di Remanzacco, dove rimase fino alla pensione, avvenuta per limiti di età nel 2009.

«Un uomo probo, generoso, poliedrico – è ancora il ricordo dell’Assofante –: il colonnello Ottoni era attivo, spiritoso, coinvolgente. Con la sua istintiva disponibilità, ha saputo conquistarsi stima e simpatia sia nel mondo militare che in quello civile».

«Affiliato a un motoclub – è la chiosa dell’Assofante –, Ottoni ha anche supportato in numerose circostanze organizzazioni sportive di moto e bicicletta. Alla famiglia la nostra sentita vicinanza».