Investita nella notte da un’auto: muore studentessa di 22 anni

PIEVE DEL GRAPPA. È morta sul colpo, dopo essere stata investita da un’auto in transito. Una giovane vita spezzata sulle strade della Marca trevigiana: aveva solo 22 anni Miriam Ciobanu, residente a Fonte (Treviso) ma originaria di Tolmezzo.

Il tragico incidente si è verificato nella notte tra lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre, poco dopo le 4, in via Vittorio Veneto, a Pieve del Grappa.

Un’Audi bianca, condotta da un giovane di 23 anni, A.G. di San Zenone, ha investito in pieno la giovane donna, studentessa, che stava camminando sul ciglio della strada, mentre procedeva in direzione di Fonte. Probabilmente l’oscurità, la nebbia e forse anche la velocità non hanno consentito al conducente di frenare in tempo.

Il violento impatto ha sbalzato la 22enne a diversi metri, uccidendola sul colpo. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco, oltre ai mezzi di soccorso del 118.

Il conducente dell’auto è stato trasportato in ospedale in stato di choc.