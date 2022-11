Notte di Halloween, numerosi interventi di soccorso in tutta la regione

È stata una notte particolarmente impegnativa quella appena trascorsa per gli infermieri della centrale Sores che hanno gestito un elevato numero di interventi legati a problematiche inerenti i festeggiamenti per la notte di Halloween in tutta la regione.

In nessun caso si è trattato di problematiche che hanno presentato criticità sanitarie importanti.

A Latisana, in località Crosere, poco prima delle 23.30, si è verificato un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, il conducente di una vettura ha perso il controllo la macchina è finita a gomme all'aria. All'interno della macchina il conducente e tre persone trasportate.

Dopo la chiamata di aiuto, immediato l'invio sul posto di due ambulanze da parte degli infermieri della Sores: una proveniente da Latisana e una proveniente da San Giorgio di Nogaro; attivato anche l'elisoccorso. Giunti sul posto, gli equipaggi sanitari hanno trovato le persone già all'esterno della macchina. Sono stati immediatamente assistiti.

Due persone sono state trasportate in codice giallo all'ospedale di Latisana e le altre due persone sono state trasportate in codice verde sempre al nosocomio di Latisana.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto nell'incidente. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo.