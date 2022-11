I ladri svuotano il frigo dell’asilo: pranzo con pasta in bianco per i bambini

Si sono dovuti accontentare di pasta al burro e un pezzo di formaggio i 21 bimbi della scuola dell’infanzia di Gagliano tornati in classe nella mattinata di mercoledì 2 novembre dopo il ponte di Ognissanti. Questo perché nei giorni scorsi i ladri si sono intrufolati nella materna e hanno saccheggiato la dispensa, dove gli addetti alla mensa avevano stoccato le derrate alimentari utili a preparare i pasti per i piccoli alunni della “Giovanni Lorenzoni”.

La scoperta del raid martedì mattina, quando il personale tecnico ha aperto la scuola prima dell’inizio delle attività didattiche: dagli scaffali e dal frigo sono stati asportati gli alimenti che gli operatori della Camst, la ditta che si occupa del servizio di refezione, avevano acquistato per preparare le pietanze da servire a pranzo. La bravura degli addetti, che si sono fatti in quattro per non lasciare i piccoli senza mangiare, ha permesso di arrangiare un pasto d’emergenza, come conferma l’assessore comunale all’Istruzione, Rita Cozzi.

«L’amministrazione comunale è stata subito informata dell’episodio: un plauso alla dirigente scolastica e al personale, che si è subito adoperato per minimizzare i disagi per i bambini».

Prima del suono della campanella i bidelli si sono dati da fare per disinfettare le aule e gli spazi comuni, che pure non sono stati direttamente interessati dall’incursione ladresca. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi avrebbero tranciato la rete di recinzione che si trova sul retro della struttura scolastica, prima di riuscire ad entrare nell’asilo attraverso una porta. Hanno rubato carne, olio e verdure, ma null’altro è stato toccato. Nella mattinata del 2 novembre la preside, Francesca Marcolini, ha allertato le forze dell’ordine, presentando denuncia ai carabinieri, che ora indagheranno sull’episodio, anche vagliando le immagini riprese dalle telecamere presenti nella zona tra via della Chiesa e via Gagliano.