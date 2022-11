Motociclista sbalzato di sella per sette metri dopo lo scontro con un’auto: è gravissimo

Versa in gravissime condizioni un uomo di poco meno di 50 anni di età che mercoledì 2 novembre, intorno alle 8.30, a Percoto di Pavia di Udine, all'intersezione tra via Luigi Sturzo e via San Mauro, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Stava viaggiando in sella alla sua moto quando, per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia locale, è andato a impattare contro una vettura che è finita contro un muretto di delimitazione di un'abitazione.

Il centauro è stato sbalzato per circa sette metri, cadendo a terra e riportando un grave trauma al capo. Immediata la chiamata di aiuto e altrettanto tempestivo l'invio da parte degli infermieri della centrale Sores di una automatica proveniente da Udine e di una ambulanza proveniente da Palmanova giunta sul posto dopo 7 minuti.

L'uomo era incosciente. Stabilizzato, è stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Illesi conducente e occupanti della vettura. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli.

Sempre mercoledì, poi, a Venzone, all'interno di un'area di un distributore, lungo la strada statale 13 Pontebbana, un centauro è rimasto vittima di uno schiacciamento di un piede a seguito di un investimento a bassissima velocità da parte del conducente di una vettura.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato il motociclista in codice verde all'ospedale di Tolmezzo.