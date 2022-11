Pensionato in bicicletta investito da un’auto

Se l’è vista brutta un uomo di 75 anni, M.M., investito mercoledì 2 novembre, poco dopo le 13, mentre era in sella alla sua bicicletta, in piazzetta Trento a Maniago. Il pensionato, che risiede nella zona, è stato travolto a seguito probabilmente di un mancato rispetto della precedenza: sulla dinamica dell’incidente indagano gli agenti della polizia locale, intervenuta sul posto assieme a un’ambulanza inviata dalla Sores.

L’uomo è rovinato al suolo dopo l’impatto, riportando ferite severe. I sanitari l’hanno soccorso e medicato in loco. Le manovre hanno richiesto circa mezz’ora per la stabilizzazione dell’anziano, che è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale di Pordenone in codice giallo.

Le ferite riportate sono serie, ma l’uomo non è in pericolo di vita. La pericolosità dello stop che affaccia su piazzetta Trento è stata in precedenza segnalata per il fatto di non essere immediatamente visibile e capita che chi vi si trova davanti rischi di proseguire la marcia.

Il sindaco Umberto Scarabello, il cui ufficio si trova poco distante, è stato immediatamente informato dell’accaduto. —