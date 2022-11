Edifici occupati nella notte a Udine, l'assessore Ciani in via Buttrio: "E' un'area degradata"

Si è svolto nella giornata di mercoledì 2 novembre il sopralluogo in via Buttrio a Udine, da parte delle forze di polizia, per verificare la sicurezza dell’area. Da parte di residenti e operatori che lavorano nella zona, infatti, da ultimi giorni giungono segnalazioni sul fatto che l’area viene frequentata da persone poco raccomandabili. «Si tratta di un’area degradata che abbiamo visitato - ha spiegato l’assessore comunale alla sicurezza, Alessandro Ciani -. La Polfer ci ha confermato che ci sono degli ingressi, ma non di persone che stabilmente vengono qui e si fermano per lungo tempo. Ora ci ritroveremo a brevissimo con le forze dell'ordine per individuare quali sono le principali criticità».

