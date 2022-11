Udine, ingressi non autorizzati e movimenti sospetti: sopralluogo delle forze dell'ordine in via Buttrio

Si è svolto nella giornata di mercoledì 2 novembre il sopralluogo in via Buttrio a Udine, da parte delle forze di polizia, per verificare la sicurezza dell’area. Da parte di residenti e operatori che lavorano nella zona, infatti, negli ultimi giorni sono giunte diverse segnalazioni sul fatto che l’area viene frequentata da persone poco raccomandabili. E così gli agenti di Polizia di Stato, Polizia ferroviaria, Polizia locale, il personale di Ferservizi insieme al sindaco Pietro Fontanini e all’assessore Alessandro Ciani, hanno effettuato un monitoraggio dell’area. «Non abbiamo notato presenze continue all’interno dell’area - assicura il sindaco -. Un’area che era delle Ferrovie e che ora è inutilizzata ed è stata messa in vendita. Il nostro compito è sorvegliare affinché le persone non entrino in questa porzione di città, e abbiamo voluto intervenire personalmente per renderci conto della situazione. Da parte delle Ferrovie abbiamo ricevuto la massima disponibilità a realizzare le opere necessarie a evitare ingressi indesiderati».

