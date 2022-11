Auto esce di strada e finisce in un fossato: la conducente ricoverata in gravi condizioni

CHIONS. È ricoverata in gravi condizioni l’automobilista rimasta seriamente ferita a seguito di un incidente stradale accaduto verso le 14 di giovedì 3 novembre, in via Cadore, a Villotta di Chions.

Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Pordenone, intervenuti sul posto per i rilievi, la donna ha perso il controllo del veicolo, che ha terminato la sua corsa finendo in un fossato a bordo strada.

Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di una ambulanza proveniente da San Vito al Tagliamento e l'elisoccorso. Le equipes sanitarie hanno preso in carico la donna, stabilizzandola sul posto, per poi disporre il trasporto della ferita in elicottero all'ospedale di Cattinara, a Trieste.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto.