Scontro sulla A4 tra Palmanova e Villesse: due morti e un ferito

Due morti e un ferito. È il bilancio di un incidente accaduto poco prima delle 23 di mercoledì 2 novembre lungo l'autostrada A4, in direzione Trieste, poco dopo il territorio comunale di Campolongo Tapogliano, al km 499,2.



Per causa in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia stradale si sono scontrate tre vetture.

Due le persone decedute sul colpo a causa delle gravissime ferite riportate. Una terza persona è stata trasportata in codice giallo all'ospedale; una quarta persona è in fase di valutazione in questo momento dai personale sanitario sul posto. Scarsa la visibilità nella zona dell’incidente, a causa della nebbia calata in molte zone del Friuli. Code fino a un chilometro si sono formate a ridosso del luogo dello scontro.

Dopo la chiamata di aiuto gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di due ambulanze, una proveniente da Cervignano del Friuli e una da Palmanova, insieme all'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

Sul posto personale dell'autostrada, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli insieme ai Vigili del fuoco di Gorizia, in piena sinergia per aiutare le persone coinvolte nell'incidente.