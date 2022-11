Uomo di 84 anni non dà notizie di sè, avviate le ricerche

Un uomo di 84 anni di Codroipo non dà notizie di sé dal primo pomeriggio di giovedì 3 novembre e, nella prima serata, è stato attivato il Piano provinciale di ricerca delle persone scomparse da parte della Prefettura di Udine.

Attivate tutte le forze in campo, come di consueto in base a questo dispositivo. I volontari della squadra comunale di Gonars della Protezione Civile sono stati allertati dai Vigili del Fuoco del Comando di Udine che, a loro volta, hanno attivato anche i Vigili del fuoco volontari di Codroipo per attivare un campo base per le ricerche.

Il campo base sarà allestito nella sede della Protezione civile del comune di Gonars dove sarà allestita l'unità Ucl (Unità di comando locale).

La vettura del pensionato è stata ritrovata a Ontagnano di Gonars. È da lì che saranno avviate le ricerche.