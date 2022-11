Auto investe un uomo in carrozzina e un pedone, entrambi trasportati in ospedale con traumi e fratture

UDINE. Uno era in sedia a rotelle, l’altro stava camminando portando a mano la bicicletta: entrambi sono stati investiti da un’auto.

L’incidente si è verificato nel pomeriggio di venerdì 4 novembre a Udine, in viale Venezia, a poca distanza dalla sede della questura.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il conducente di una vettura ha investito un uomo in carrozzina e un’altra persona che stava conducendo a mano una bicicletta. Entrambi gli uomini sono rovinati a terra, riportando tutti e due un trauma cranico, lesioni alla testa. La persona che conduceva a mano la bicicletta ha riportato anche la frattura di una gamba.

Dopo la chiamata di aiuto gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di due ambulanze provenienti da Udine. Soccorsi sul posto, i due feriti sono stati trasportati all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine per gli accertamenti medici.