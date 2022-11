Case svaligiate, rubati contanti in una pizzeria: ladri in azione a Premariacco

PREMARIACCO. Nella notte tra giovedì 3 e venerdì 4 novembre, i ladri hanno preso di mira alcune abitazioni a Orsaria di Premariacco, asportando denaro e gioielli. Nel mirino dei malviventi è finita anche la pizzeria Al Natisone, dove è stato rubato il fondo cassa, circa 90 euro. «Hanno forzato una finestra che si affaccia sulla strada - racconta la titolare, Paola Altstter -. Una volta entrati hanno aperto la cassa e rubato gli spiccioli nel cassetto, assieme al fondo cassa, circa 90 euro. Poi è sparito anche un contenitore con dentro le monete. In questo caso il danno è ancora da quantificare. Questa mattina sono arrivata in pizzeria e ho trovato la cassa aperta. Sono molto amareggiata. Non basta il caro energia, adesso dobbiamo combattere anche con i ladri. Inoltre c'è la preoccupazione di trovarsi faccia a faccia con questi delinquenti».

Sempre a Orsaria i ladri hanno rubato una borsa da un'automobile parcheggiata e hanno messo a segno un colpo in un'abitazione nella zona del centro.