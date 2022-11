C’è Udinese-Lecce, il luna park chiude alle 18. I giostrai: «Non ce lo aspettavamo»

C’è Udinese-Lecce: le giostre del Luna park di Santa Caterina allestito nel parcheggio dello stadio Friuli dovranno chiudere alle 18 di venerdì 4 novembre, a due ore e tre quarti dal fischio d’inizio del match tra le zebrette e i salentini. A stabilirlo è un’ordinanza del Gruppo Operativo per la Sicurezza, comunicata mercoledì 2 novembre ai giostrai. «Non ce l’aspettavamo – sottolinea Paolo Grandi, portavoce dei titolari degli spettacoli viaggianti che da sabato 29 ottobre stazionano in piazzale Argentina -, anche perché il Comune ci aveva assicurato che lo spostamento da piazza Primo Maggio ci avrebbe dato maggiore opportunità di lavoro e che Udinese-Lecce, non essendo partita di cartello, non avrebbe portato a chiusure anticipate delle attrazioni». Grandi sottolinea come «l’anticipo disposto dalla Lega Serie A, se non altro, ci consente di salvaguardare la domenica». In piazzale Argentina sono state allestite complessivamente un’ottantina di attrazioni: «Nel primo week-end c’è stato un buon afflusso, abbiamo attivato una promozione per Halloween che è andata molto bene e che vorremmo riproporre in futuro», chiude il portavoce dei giostrai.