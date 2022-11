Investito da un’auto mentre cammina vicino alla strada, minorenne in ospedale

CORDENONS. Stava camminando a lato strada quando, per cause in corso di accertamento, è stato investito da un’auto. L’incidente, nel quale è rimasto ferito un ragazzino, si è verificato a Cordenons, in via San Giovanni, di fronte alla latteria, nel primo pomeriggio di venerdì 4 novembre.

L'impatto fortunatamente non è stato violento. Gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che, dopo aver prestato le prime cure sul posto, ha poi trasportato il minore all'ospedale di Pordenone, con ferite comunque giudicate non gravi.