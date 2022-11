La ruspa si rovescia, il conducente resta incastrato nell’abitacolo: quarantenne trasportato in ospedale

BUJA. Un uomo di poco meno di 40 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro accaduto nella mattinata di venerdì 4 novembre in un cantiere edile a Buja. Stava utilizzando un mezzo per la movimentazione della terra, una ruspa, quando il veicolo si è ribaltato lungo un crinale e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

L'uomo, nonostante i traumi, è riuscito a chiamare da solo i soccorsi, comunicando non senza difficoltà le sue condizioni di salute agli infermieri della centrale Sores.

Sul posto sono stati inviati un'ambulanza proveniente da Tarcento e l'elisoccorso.

Si è tuttavia reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre il ferito dal mezzo. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Tolmezzo.

L'uomo ha ricevuto le prime cure sul posto, prima di essere trasportato in elicottero all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stato accolto con diverse ferite ma giudicato non in pericolo di vita.