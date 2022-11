Ladri acrobati si arrampicano sulle grondaie di un condominio: colpo sventato da un’inquilina

BRUGNERA. Ladri acrobati in azione a Tamai. Nella notte di giovedì 3 novembree si sono arrampicati sulle grondaie del condominio Europa in via De Gasperi prima di darsela a gambe. È stata un’inquilina, B.S., a dare l’allarme, dopo essersi trovata davanti un ragazzo «che aveva scambiato la grondaia per uno scivolo».

«Tre uomini hanno tentato di arrampicarsi sul tubo di scarico delle grondaie» ha sottolineato. Vistisi scoperti i ladri hanno preferito rinunciare ai loro intenti. Avvisate le forze dell’ordine hanno effettuato un sopralluogo in zona.

Colpo sventato, dunque. Il sindaco Enzo Dolfi e il vice Maurizio Foltran hanno invitato a prestare attenzione a situazioni sospette. «Le forze dell’ordine presidiano il territorio» hanno puntualizzato Dolfi e Foltran, osservando: «Il ritorno all’ora solare coincide con un aumento dei furti in casa. Raccomandiamo la massima prudenza ai concittadini: porte e finestre vanno chiuse accuratamente». Una delle priprità del Comune resta il tema della sicurezza.