Maltempo in regione: mareggiate a Lignano e Grado, frane a Resia, a Cervignano crolla la recinzione dello stadio

UDINE. Piogge abbondanti su tutta la regione nella mattinata di venerdì 4 novembre, con la Protezione civile impegnata già dalla tarda serata di giovedì 3 novembre in diversi interventi per i danni causati dal maltempo.

Forti mareggiate si sono registrate a Lignano e a Grado, dove diversi metri di spiaggia sono stati erosi dalla forza delle onde. Danni e problemi alla viabilità si sono registrati in diversi Comuni della provincia di Udine.

Aggiornamento ore 16.00

I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti a Bertiolo, in un allevamento ittico. in seguito ai danni riportati dalle intense precipitazioni e dal forte vento.



Le reti che proteggono le valli da pesca dagli uccelli predatori si erano adagiate sulla superficie dell'acqua a causa del cedimento dei pali di sostegno, impedendo ai pesci di bollare e di respirare adeguatamente.

I pompieri hanno supportato il personale dell'allevamento nella urgente opera di tensionatura delle reti per riportarle ad un'altezza adeguata cercando di limitare il più possibile le perdite di pesci che sono comunque state ingenti.

Aggiornamento ore 15.20

I volontari della squadra comunale di Protezione civile di Frisanco Poffabro sono intervenuti alle Colvere, lungo la ex provinciale 26, per la caduta di un albero su un cavo telefonico. L'intervento ha richiesto anche l'operatività della polizia locale e dei vigili del fuoco. Si tratta della viabilità che collega Maniago con Frisanco, lungo la quale sorgono diverse borgate abitate.

I volontari hanno eseguito un monitoraggio generale del territorio intervenendo anche lungo la ex provinciale 63 e nelle borgate di Polaz e Pian delle Merie, a causa delle numerose piante cadute e di alcuni smottamenti. Nella zona sono caduti 110 millimetri di pioggia.

I volontari, coordinati dall'assessore con delega alla Protezione civile, sono intervenuti anche per una caduta massi lungo la strada comunale che da Borgo Valdestali porta a Forcella. Sono stati rimossi, infine, rami spezzati dal vento e caduti in strada in Borgo Valdifrina.

Aggiornamento ore 15.00

Alle 15 è stato precauzionalmente chiuso al transito, a causa della portata “importante” del corso d'acqua causata dalle intense precipitazioni, il ponte sul Torre a Chiopris Viscone.

Aggiornamento ore 13.30

I volontari della squadra comunale di Protezione civile del Comune di Aquileia sono intervenuti lungo la strada regionale 352, dove la viabilità non era più in sicurezza a causa della caduta di alcuni alberi sradicati dalla forza del maltempo.

Le strade sono state messe in sicurezza anche da rami finiti lungo viabilità secondarie che si sono spezzati per il forte vento. Nessuna persona è rimasta ferita. Continua il monitoraggio del territorio anche per l'eventuale supporto alla comunità locale in caso di necessità.

Maltempo in regione: mareggiate a Lignano e Grado, frane a Resia, a Cervignano crolla la recinzione dello stadio Piogge abbondanti su tutta la regione nella mattinata di venerdì 4 novembre, con la Protezione civile impegnata dalla tarda serata di giovedì 3 novembre in diversi interventi per i danni causati dal maltempo. Forti mareggiate si sono registrate a Lignano e a Grado, dove diversi metri di spiaggia sono stati erosi dalla forza delle onde. Danni e problemi alla viabilità si sono registrati in diversi Comuni della provincia di Udine: una frana ha invaso l'ex strada provinciale in Val Resia, a Cervignano la furia del maltempo ha causato il crollo di una parte della recinzione del campo sportivo comunale.

Disagi a causa del maltempo anche nel comune di Pulfero dove, in mattinata, gli operai del Comune, su indicazione del sindaco, hanno rimosso un masso caduto lungo una strada comunale in prossimità della frazione di Pegliano. Alla Sala operativa regionale della Protezione civile sono giunte anche segnalazioni rispetto a due piante cadute e finite sui cavi del telefono, a ridosso del confine con la Slovenia, sempre nel territorio comunale di Pulfero.

Aggiornamento ore 12.40

A Cervignano è crollata gran parte della recinzione del campo sportivo di via Del Zotto. Una macchina in sosta è stata danneggiata.

Maltempo a Cervignano, crolla il muro del campo sportivo

Alla Casa della Musica l'acqua piovana ha provocato qualche allagamento. È caduto anche un grosso ramo in piazza Indipendenza. Il fiume Ausa è salito di livello e viene monitorato soprattutto nella zona del Mesol. Al lavoro gli uomini della Protezione civile.

In miglioramento la situazione a Grado dove, a seguito della forte mareggiata, parte della spiaggia è stata erosa e l'acqua alta ha comportato allagamenti nella zona del Mandracchio, nel porto vecchio e lungo alcune viabilità del centro storico.

Mareggiata a Grado:acqua alta in centro, erosa parte della spiaggia

I volontari della squadra comunale di Protezione civile stanno continuando a monitorare il territorio. Non si registrano particolari criticità.

Una ditta specializzata, su indicazione dell’Ente decentramento regionale, è intervenuta in Val Resia, lungo la ex provinciale, per rimuovere una colata di detriti che originatasi da un rio soprastante si è riversata sulla strada. Nessuna persona è rimasta ferita.

Alle 12.30 il transito risultava ancora interdetto (si prevede una veloce risoluzione) della problematica, causata dal maltempo.

Aggiornamento ore 11.10

Allagamenti di strade e scantinati di edifici per le forti piogge si registrano a Pasian di Prato, Gonars, San Giorgio di Nogaro, San Michele al Tagliamento, Bagnaria Arsa, Resia e Udine con una concentrazione maggiore di chiamate da San Giorgio di Nogaro dove è stato liberato dall'acqua in tempi record dai volontari della squadra comunale di Protezione civile il sottopasso di via Libertà. Transito di nuovo regolare. I volontari hanno liberato tombini e caditoie.

A Pasian di Prato e a Gonars i volontari delle squadre comunali di Protezione Civile sono intervenuti per allagamento strade in particolare e scantinati. Tanti i volontari che sono usciti nella notte per monitoraggio territorio.

Maltempo, mareggiata a Lignano

Forte mareggiata a Lignano che sta erodendo parte della spiaggia. A Grado è stato raggiunto il primo livello di attenzione per l'acqua alta: il livello del mare è di 1,26 metri, con tendenza in aumento. Permane l'allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di oggi, venerdì 4 novembre.

Il meteo. Sulla regione sono previste piogge da abbondanti ad intense, molto intense sulla fascia alpina, prealpina e sulla Pedemontana e nevicate sulle Alpi oltre 1.500 – 1.800 metri nel pomeriggio-sera. Sono probabili temporali.

#AllertameteoFVG ALLERTA REGIONALE: DALLE 00 ALLE 24 DI VENERDI’ 4/11 ALLERTA ARANCIO SU FVG-A,B; GIALLO SU FVG-C,D PER PIOGGE MOLTO INTENSE, VENTO FORTE, MAREGGIATE, ACQUA ALTA https://t.co/4afahCoU5r pic.twitter.com/aFCWiMX5su — Protezione Civile FVG (@ProtCivReg_FVG) November 3, 2022

Soffierà vento sostenuto da sud o sud-ovest, anche forte in quota e sulla costa, dove sono probabili mareggiate e sarà possibile anche acqua alta.

Le previsioni dell’Osmer parlano comunque di miglioramento dal tardo pomeriggio su tutte le zone, con schiarite. Sulla costa sabato e domenica soffierà Bora da moderata a sostenuta, con cielo sereno.