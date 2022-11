Scarcerato l’investitore di Miriam: «L’ho vista all’ultimo momento»

È stato scarcerato Alessandro Giovanardi, l’operaio di San Zenone arrestato dopo avere investito e ucciso, martedì notte, al volante della sua Audi A3, Miriam Ciobanu, 22 anne residente a Onè di Fonte ma originaria di Tolmezzo, dove aveva frequentato asilo ed elementari.

Il giudice Cristian Vettoruzzo, dopo aver convalidato l’arresto, ha accolto le richieste della procura, disponendo per Giovanardi la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Il litigio con il ragazzo, poi l’incidente fuori casa: così è morta Miriam, travolta e uccisa a 23 anni. Arrestato l’autista Marco Filippi 01 Novembre 2022 l’incidenteMarco Filippi

L’operaio avrà la possibilità di uscire dai confini di San Zenone solo per andare al lavoro, in una fabbrica metalmeccanica di Casoni di Mussolente, mentre nella fascia oraria che va dalle 19.30 alle 5.30 non potrà allontanarsi da casa.

L’interrogatorio

Nel corso dell’interrogatorio, reso ieri pomeriggio davanti al giudice, in carcere, Giovanardi ha ribadito ciò che aveva anticipato al suo legale mercoledì, durante un colloquio in carcere.

Travolta e uccisa a 22 anni, il fratello del fidanzato di Miriam: «Abbiamo tentato di farla salire in auto» 03 Novembre 2022 il racconto

«Mi sono accorto soltanto all’ultimo momento della donna sulla strada. Me la sono praticamente trovata davanti, al centro della strada. Ho frenato soltanto dopo l’impatto».

Giovanardi, che è stato trovato positivo con un tasso alcolemico di 1.57, ha negato in modo categorico di aver fumato sostanze stupefacenti poco prima di mettersi al volante della sua Audi. «Ho fumato una canna il giorno prima. Sono sicuro di non avere assunto alcuna droga e di essersi messo al volante con la consapevolezza di poter guidare e di essere lucido, dopo essere stato a una festa dove c'erano anche famiglie insieme a bambini. Nessuna festa proibita o sballi di gruppo».

Miriam travolta in mezzo alla strada: l’auto correva a più di cento all’ora Marco Filippi 02 Novembre 2022 La tragediaMarco Filippi

Da parte sua, l’avvocato Luca Milano del foro di Vicenza ha parlato dello stato d’animo del cliente: «L’ho trovato devastato, stanco e afflitto».

128 metri di frenata

Nel frattempo è emerso che la frenata dopo l’impatto mortale con la ragazza di origine rumena è lunga 128 metri. Ciò significa che l’auto di Giovanardi andava ad una velocità di più del doppio rispetto al limite di 60 chilometri orari che vige in via Vittorio veneto a Pieve del Grappa, la strada dove è avvenuta la tragedia.

Il giovane operaio di San Zenone fin da subito ha detto ai carabinieri di essersi trovato all’improvviso la sagoma della ragazza e di aver frenato il veicolo soltanto dopo aver investito la ragazza.

La lite, la fuga a piedi e le ricerche: «Non l’ho cacciata, volevo aiutarla». Ecco cosa è successo Federico de wolanski 02 Novembre 2022 Parla il fidanzatoFederico de wolanski

Una testimonianza che sembra suffragata dai segni lasciati dall’impatto sull’Audi. La parte più danneggiata è quella del conducente dell’auto.

Ma è chiaro che le indagini proseguono a 360 gradi e soltanto la perizia, che la procura disporrà tra qualche giorno, chiarirà gli ultimi dubbi.

Le indagini

Nonostante la situazione sia cristallizzata, le indagini sulla tragedia proseguono. Sul tavolo del sostituto procuratore che si occupa del caso sono arrivate le carte delle indagini effettuate dai carabinieri e ora attendono un altro passaggio decisivo che è quello della perizia.

Non rientra assolutamente nell’indagine ciò che è successo prima dell’investimento. Com’è noto, Miriam il giorno della tragedia aveva trascorso la serata con il fidanzato Tommaso e il fratello in una pizzeria di Paderno.

Verso mezzanotte aveva chiamato il padre, Jon, per rassicurarlo e dirgli che si sarebbe fermata per la notte in casa del fidanzato.

Ma la ragazza per una banale questione di gelosia, nel cuore della notte, aveva cambiato idea e aveva lasciato la casa del fidanzato, in via Cadorna a Paderno, verso le 3.50, inseguita da Tommaso e dal fratello che la volevano convincere a tornare. Purtroppo, però, di lì a poco è avvenuta la tragedia.

Il papà

Giovanni Ciobanu, il papà di Miriam, avrebbe gradito una telefonata da parte di Mario Giovanardi, il papà di Alessandro, che era alla guida dell’Audi A3 e suo collega di lavoro.