Auto va a sbattere contro altre vetture in sosta e si ribalta, conducente incastrato nell’abitacolo: è grave

Versa in gravi condizioni un uomo che, nel tardo pomeriggio di venerdì 4 novembre, ha perso il controllo della vettura che stava guidando ed è andato a impattare con violenza contro le auto posteggiare nello slargo antistante un pubblico esercizio di via Nazionale, a San Daniele.

Nell'impatto la vettura si è ribaltata su un fianco e l'uomo è rimasto imprigionato all'interno dell'abitacolo della macchina.

Immediata la chiamata di aiuto e altrettanto immediato l'invio da parte degli infermieri della Sores di una ambulanza e dell'elisoccorso atterrato sulla rotonda di Dignano.

I vigili del fuoco volontari di San Daniele sono intervenuti in sinergia con il personale medico e hanno lavorato per oltre 20 minuti per liberare l'uomo, per poi affidarlo alle cure mediche dei sanitari.

Poi il trasferimento in volo d'urgenza, intubato, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in gravi condizioni. Cause al vaglio. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.