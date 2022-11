Contrastare le leucemie: Danieli dona all’ospedale un moderno macchinario

La sanità udinese si arricchisce di un nuovo e importante macchinario donato da Danieli. Si tratta di uno strumento, dal costo di 350mila euro, da mettere a disposizione del laboratorio diagnostico del reparto di ematologia.

Per i non addetti ai lavori può sembrare un macchinario come un altro. In realtà si tratta di un dispositivo che guarda al futuro per personalizzare sempre più le terapie per i malati di leucemia. «Abbiamo fatto alla clinica ematologica questa donazione, così come stiamo per farlo per la cardiologia – ha affermato Gianpietro Bendetti, presidente del Gruppo Danieli –. Il motivo è presto detto: sono aree di eccellenza di questo ospedale a cui vogliamo dare un contributo proprio perchè mantengano un elevato livello di qualità. A volte gli operatori devono fare i conti con apparecchiature obsolete, strumenti che rallentano l’evoluzione tecnologica e della ricerca. Crediamo che strumenti come quello che abbiamo donato servono anche a motivare chi lavora in questi reparti», ha concluso il numero uno della spa di Buttrio.

Danieli dona all'ospedale di Udine un macchinario all'avanguardia per la leucemia

Grazie alla generosità della Danieli, il macchinario è arrivato al Santa Maria della Misericordia in soli quindici giorni. Normalmente, con la burocrazia che purtroppo frena il sistema pubblico, ci vorrebbero mesi. E non a caso l’intervento della Danieli non è il primo e, fortunatamente, non sarà neppure l’ultimo. E non è neppure l’unico: è proprio grazie ai privati che specifiche strutture riescono a garantire servizi all’altezza.

«Ci saremo anche in futuro – ha aggiunto Benedetti ieri durante l’incontro organizzato per l’occasione nell’aula Perraro al quarto piano del Padiglione 1 –. La nostra idea è sempre quella: essere di supporto».

E grande entusiasmo per questo nuovo arrivo è stato espresso tanto dal direttore generale dell’Asufc, Denis Caporale quanto dal rettore dell’università di Udine, Roberto Pinton. Ma soprattutto dal direttore della clinica ematologica, il professor Renato Fanin. «La clinica ematologica dispone di un laboratorio di diagnostica gestito in totale autonomia ed in continua evoluzione. Sono passati i tempi in cui bastava sedersi a un microscopio – ha spiegato Fanin – ora si discute di cellule e quello che c’è dentro le cellule, ovvero delle molecole, perché per patologie come la leucemia si deve indagare; si deve dare un’identità a ogni singolo caso in modo da decidere il percorso terapeutico: sono stati sviluppati dei farmaci target».

Tutto questo vuol dire una terapia personalizzata che offre sempre più chances di guarigione e di vita. È l’avanguardia della medicina che, però, richiede macchinari di ultima generazione. Grazie alla donazione della Danieli, la nostra clinica diventa fra quelle più all’avanguardia in Italia. Il laboratorio del Santa Maria è l’unico in regione e uno dei pochi a livello nazionale. Un laboratorio che nel 2021 ha registrato 80 mila prestazione grazie alle quali sono stati anche resi possibili un centinaio di trapianti.L.Z.