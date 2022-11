La “Casa al sole” compie vent’anni: un film racconterà l’esperienza modello

Vent’anni di storia e di storie dentro e fuori la Casa al sole, vent’anni che raccontano che «i ragazzi con disabilità cognitiva non hanno bisogni speciali, hanno bisogni normali» e desiderano diventare adulti, con la loro autonomia. Le parole sono quelle che, nel cortometraggio “Sulla strada di casa”, firmato da Marco Rossitti, racchiudono il senso profondo di un progetto sociale capace di unire istituzioni, famiglie e comunità, facendo scuola.

Il traguardo dei vent’anni della Casa al sole è stato festeggiato alla Casa dello studente dalla Fondazione down Fvg, assieme ai protagonisti – inquilini ed educatori – e alle famiglie. Per l’occasione è stato proiettato il video di 18 minuti, che segue quello del 2011 (“Up Down” che è arrivato perfino all’Onu) con una promessa: «Con il girato, una trentina di ore – ha assicurato Rossitti, con i suoi collaboratori –, realizzeremo un vero e proprio film». Appuntamento tra un anno.

Nei primi tre anni i ragazzi entrano nella “casa madre” e imparano onori e oneri della vita indipendente: pulire, cucinare, gestire le proprie finanze, vivere i luoghi della città, sempre con la supervisione degli educatori. Poi il passaggio in una delle case satelliti (già sei e ne è in preparazione una nuova in viale Trento) dove si raggiunge la quasi totale autonomia «perché nessuno di noi è completamente autonomo» dice il presidente della Fondazione, Sandro Morassut.

«Questo progetto è vita vera, lavoriamo con le persone, non siamo in una classe in un laboratorio, ma siamo al loro fianco nella vita reale» racconta Cinzia Paolin, coordinatrice degli educatori, nel film. Il saper fare diventa un modo per «saper essere», scoprire chi si è, come si vuole vivere la propria vita. Un traguardo che è emerso con forza ed emozione dal racconto dei ragazzi, nel film e anche in sala, e a cui Rossitti ha dato la chiave dell’ “abitare” «inteso non come usare un luogo, bensì viverlo appieno. La loro casa è anche Pordenone e attorno a loro hanno una casa comune che è la natura: quindi abbiamo dato spazio al loro rapporto con l’ambiente che li circonda. Io e i miei collaboratori siamo entrati in punta di piedi nelle loro case, nelle loro vite, seguendo alcuni momenti. I ragazzi, nel frattempo diventati adulti – qualcuno si è anche sposato – ci insegnano a vivere la città in modo diverso, con i loro ritmi costruiscono la loro città». C’è una rete solida dietro al progetto, come ha rimarcato anche l’assessore alle politiche sociali Guglielmina Cucci, che ha anticipato anche l’impegno dell’Ambito, nel Pnrr, a costruire nuove risposte abitative, in rete. Una rete che in questa esperienza ha visto in prima fila l’Asfo e la Fondazione Friuli, che promuove anche il bando welfare, al pari delle famiglie (che trovano una risposta importante al dopo di noi), degli educatori e di un gruppo prezioso di volontari.