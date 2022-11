Si lancia da un’altezza di 4 metri per sfuggire agli agenti e si libera della droga: arrestato

Poco dopo mezzogiorno di lunedì 31 ottobre scorso, gli agenti di una Volante della Questura di Udine, durante un controllo nell’area verde di via Ramandolo hanno notato un giovane, seduto su una panchina, che li osservava a sua volta.

Una volta che i poliziotti sono scesi dall’auto di servizio per identificarlo, l’uomo si è fuggito a piedi, immediatamente seguito da uno degli agenti.

Il fuggitivo, trovandosi senza via d’uscita, si è lanciato da un’altezza di circa 4 metri all’interno di una sottostante area box, in via Forni di Sotto, dove, dopo aver gettato due involucri di cellophane, è caduto a terra, immediatamente bloccato dal secondo operatore della Volante, che gli aveva “tagliato” la strada.

Gli agenti hanno scoperto che all’interno dei due involucri gettati dal fuggitivo erano contenute 16 confezioni di cocaina, per un peso di 36,1 grammi.

L’uomo, cittadino pakistano 19enne domiciliato a Udine, è stato soccorso dal personale del 118, fatto intervenire rapidamente, che lo ha trasportato in ospedale: lo stesso giovane è stato trovato in possesso delle chiavi di ingresso di un appartamento, nella stessa via.

All’interno del quale, nella camera in uso dello straniero, gli agenti hanno trovato un bilancino di precisione, sporco di sostanza stupefacente, utilizzato per la suddivisione delle dosi, e la somma di 2190 euro, in banconote di diversi tagli, probabile provento di precedenti cessioni.

Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, che è stata, al pari del denaro e del bilancino, sequestrata. Il 19enne si trova ora ricoverato in ospedale, dove sarà sottoposto ad interventi chirurgici per risolvere le fratture procuratesi ad entrambe le caviglie per la caduta.