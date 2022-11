I nonni e le nonne modelli per un giorno: in casa di riposo va in scena una sfilata di moda

Una sfilata in casa di riposo? Non è un sogno ma una bellissima realtà. Un mese di preparazione, che ha coinvolto tutta la struttura, ha portato sul tappeto rosso coppie di modelli che rappresentano tutte le fasi della vita: dagli 8 ai 99 anni, con la medesima grinta e capacità di guardare oltre la realtà. Una festa della comunità, per l’assessore Guglielmina Cucci, una vera ripartenza per il presidente dell’Asp Umberto I, Antonino Di Pietro.