Furgone finisce contro colonnina del metano e provoca una fuga di gas

Il conducente di un furgone ha perso il controllo del mezzo ed è finito contro un muro. È successo poco dopo le 21 di sabato 5 novembre, in via Falegname, nella zona industriale di Majano.

Il furgone ha impattato contro una colonnina del contatore del gas generando una fuga di metano nell’aria.

Sul posto i vigili del fuoco di San Daniele per bloccare la perdita e mettere in sicurezza l’area. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per i rilievi.