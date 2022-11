la storia

Trent’anni fa è partito per una vacanza e non è più tornato a Udine: ora ha una società che porta i turisti in barca

L’udinese Ivan Rutter ha lasciato il capoluogo nel 1992. Ora vive e lavora in Costarica. Organizza tour per i vacanzieri: «Sono scappato in paradiso»

GIAN PAOLO POLESINI