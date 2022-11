Anziano non rientra a casa, le ricerche dei vigili del fuoco in provincia di Pordenone

Sono continuate per tutta la notte le ricerche dell'uomo di 85 anni, Raffaele Conserva, residente a Cinto Caomaggiore, che ha fatto perdere le sue tracce sabato mattina a Chions. La sua badante era entrata in chiesa lasciandolo in auto e lui è sparito. Dopo l'allarme si è subito attivata la macchina dei soccorsi con l'attivazione del Piano di ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura di Pordenone. Qui l'articolo

01:11