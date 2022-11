Padre poliziotto difende il figlio, entrambi malmenati e presi a pugni da una baby gang

CIVIDALE. Padre e figlio vittime di una baby gang. È successo la sera di sabato 5 novembre a Cividale. Prima è stato preso di mira il ragazzo, un sedicenne, poi il padre di questi, poliziotto al Commissariato di Cividale.

La prima aggressione è avvenuta verso le 20.30 in via Astolfo, dove il ragazzo è stato offeso e malmenato da alcuni minorenni extracomunitari.

Il genitore si era poi recato in piazza della Resistenza, dove sono state allestite le giostre per la fiera di San Martino, per verificare che cosa fosse successo.

Una volta identificato il gruppetto, ha cercato di ottenere una spiegazione, ma uno dei minorenni lo ha colpito con un pugno prima di dileguarsi.

Il fatto è stato denunciato ai carabinieri della compagnia di Cividale, che stanno facendo le verifiche del caso. Per il momento è stato identificato il primo aggressore: si tratta di un ragazzo di 16 anni, di origine egiziana residente a Cividale.