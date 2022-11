Sbanda e si schianta contro un palo della luce: gravissimo un motociclista di 45 anni

MANZANO. Versa in gravissime condizioni un uomo di circa 45 anni che domenica sera, 6 novembre, intorno alle 22, ha perso il controllo della moto che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione in via del Cristo a Manzano.



Nell'impatto ha riportato lesioni molto gravi.Dopo l'allarme immediati i soccorsi inviati dagli infermieri della centrale Sores: dopo pochissimo sul posto è intervenuta un'ambulanza proveniente da Cividale del Friuli ed è atterrato l'elicottero.

L'uomo è stato stabilizzato, rianimato, intubato e trasportato con l'ambulanza, con la massima urgenza, all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.



Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Palmanova per tutti gli accertamenti e i Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli. Cause al vaglio. Nessun altro mezzo coinvolto.